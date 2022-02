Iliad è sicuramente tra gli operatori con le migliori offerte mobile di sempre, ma nonostante questo ha dovuto eliminare alcune delle sue offerte piu’ famose dal mercato, scopriamo quali.

Nel panorama degli operatori di telefonia mobile, la societa’ di origine francese si è rivelata una vera svolta. Le offerte di iliad con molti GB a prezzi competitivi hanno costretto tutti gli altri operatori a rivedere le loro strategie di marketing.

Periodicamente iliad rinnova alcune offerte e ne elimina altre: vediamo quindi le offerte che non possono più essere attivate e quelle che puoi ancora scegliere.

Offerte che non sono piu’ disponibili nel 2022

Conosciamo tutti ormai la famosa iliad Giga 120, l’offerta che regala a chi lo sceglie il maggior quantitativo di GB tra tutte le offerte presenti sul mercato. Il prezzo e’ di 9,99 euro al mese quindi perfettamente in linea con quanto offrono Tim e Vodafone.

Un’altra offerta molto apprezzata è iliad Giga 80 che costa invece 7,99 euro al mese. Ricordiamo anche la presenza di GB 40 a 6,99 euro al mese e l’offerta Voce senza GB. Ma ci sono tutta una serie di pacchetti e offerte che sono andati in pensione e ora non sono più disponibili per l’abbonamento.

Tra le offerte che sono state promosse da iliad solo per un periodo di tempo limitato ci sono le cosiddette offerte Flash: ricordiamo Flash 150 a 9,99 euro al mese che però e’ piu’ attivabile da almeno un paio di settimane. Non è più in promo anche il cosiddetto GB 50 che è stato sostituito da GB 80 con cui condivideva il costo mensile di 7,99 euro al mese. Un’altra offerta che è piaciuta molto ma che non è più abbonabile è l’offerta Flash 100 5G a 9,99 al mese.