I leaks sul Pixel pieghevole di Google mostrano un design ottimizzato che ricorda l’Oppo Find N. Tuttavia, c’è un problema critico che Google deve risolvere prima che tutto ciò possa accadere: il layout di Gboard.

Passare alla modalità orizzontale su un telefono abbastanza grande come il recente Pixel 6 Pro inizia a diventare un problema. Con i dispositivi pieghevoli sarà ancor più complesso. Come dimostrano oltre un decennio di sviluppo e preferenze dei clienti, il layout orizzontale è eccellente per utilizzare il dispositivo con due mani o per poter scorrere i contenuti sullo schermo con precisione. Tutta un’altra storia quando usi un display pieghevole. Aziende come Samsung e Microsoft adottano un layout diviso anche per la tastiera, piuttosto che estenderla su due schermi rendendola impossibile da utilizzare.

Gboard: problemi di layout sui dispositivi pieghevoli proposti da Google

Anche Apple ha riconosciuto più di un decennio fa che il normale layout della tastiera non sarebbe stato adatto al suo nuovo iPad. Quindi, ha creato anche un layout della tastiera diviso. Gboard ha una tastiera mobile ed è piuttosto utile quando vuoi scorrere per inserire il testo su uno schermo più grande, ma non ha un layout diviso. La parte più frustrante della mancanza di un layout adatto è che Google ci stava lavorando.

Molti sostengono che il problema con i tablet Android dipende dalle app di terze parti, ma il problema si estende anche alle app proprietarie di Google (come Gboard). Poiché i pieghevoli sono intrinsecamente parte della categoria cui appartengono i tablet quando sono aperti, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi.