L’Open App Markets Act è un disegno di legge che costringe Google e Apple ad ammettere maggiormente gli acquisti in-app delle applicazioni di terze parti presenti sulle loro piattaforme. È particolarmente importante notare (e particolarmente preoccupante per entrambe le aziende) che l’atto ha ottenuto un ampio sostegno per ora.

Se non hai seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo, è comprensibile. Fino ad ora, non era chiaro quanto fossero serie le intenzioni di tutte le altre aziende per contrastare il monopolio di Google e Apple. Molti progetti di legge muoiono dopo una fase iniziale di forte dibattito. L’Atto in questione ha ricevuto meno supporto online ma paradossalmente più consensi.

Alcuni aspetti dell’Open App Markets Act sono ancora soggetti a modifiche prima di diventare legge. Al momento è richiesto ai due fornitori, con oltre 50 milioni di clienti solo negli Stati Uniti, di soddisfare i requisiti di base, inclusa la possibilità di installare app esterne. Si ritiene che Google Apple al momento impediscano alle app di terze parti di guadagnare a pieno, cercando in tutti i modi di influenzare i loro pagamenti traendone dei vantaggi e dei profitti notevoli.

Google e Apple: tutte le grandi aziende sperano nell’approvazione del disegno di legge a favore delle app di terze parti

Molte delle modifiche proposte sono richieste che gli utenti Android danno già per scontate, come la possibilità di scaricare le app da qualsiasi fonte desiderino e la possibilità di installare app store di terze parti. Google prevede di risolvere il problema in modo diverso. Apple afferma da tempo che i suoi utenti sarebbero vittimi di malware. Nessuna delle due società vorrebbe rinunciare al proprio app store e ai propri guadagni, anche se entrambe hanno ceduto ad alcune richieste per accontentare consumatori e sviluppatori.

Sebbene Apple e Google siano comprensibilmente molto contrari al disegno di legge, il supporto non manca da parte di altre grandi aziende. Spotify, Epic Games, Basecamp e molti altri hanno formato la Coalition for App Fairness, un organismo che chiede ai legislatori di smantellare Google e Apple. Il tutto in nome della creazione di un ambiente più equo per tutti. Epic Games non è estraneo a misure drastiche per portare a casa questo punto e Spotify è probabilmente più che felice di aumentare ulteriormente le sue entrate.

Tuttavia, il disegno di legge non è ancora legge e ha ancora una lunga strada davanti a sé, senza ancora un programma ben preciso. L’approvazione che ha ricevuto in questa fase iniziale, con solo 2 dei 22 membri del comitato che si sono opposti, indica un sostegno in costante crescita. Inoltre, aumenta le probabilità che questo disegno di legge effettivamente venga approvato.