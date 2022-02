Expert riserva agli utenti piacevoli sorprese, pronte a far risparmiare molto più del previsto tutti coloro che vorrebbero accedere ai migliori prodotti in circolazione, in alcuni casi senza minimamente essere costretti a spostarsi dal divano di casa.

La campagna promozionale riprende tutte le precedenti, ovvero è stata attivata da Expert sia in negozio che direttamente sull’e-commerce aziendale, con possibilità anche di ricevere la merce presso il domicilio, previo il pagamento di una piccola quota aggiuntiva per la spedizione. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che i singoli prodotti sono disponibili con garanzia della durata di 2 anni, perfetta per la riparazione di difetti di fabbrica.

Expert: tantissimi prezzi bassi sono a disposizione

Da Expert sono disponibili tantissimi sconti assolutamente da non perdere, che possono spingere gli utenti ad acquistare sia gli smartphone di fascia alta, che generalmente i più economici. I top di gamma sono rappresentati da due dispositivi in particolare: Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 549 euro, come anche Apple iPhone 13, disponibile nel periodo a soli 939 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino, non mancano anche riferimenti alle fasce decisamente più economiche, quali possono essere Oppo Find X3 Lite, Wiko Y62, Oppo a16, Realme GT Master Edition, Motorola Moto E7 Power e simili, tutti proposti comunque ad una cifra che non va oltre i 400 euro, sempre alle medesime condizioni di vendita raccontate in precedenza. Se volete scoprire altri sconti del volantino Expert, ricordatevi di aprire questo link.