Con il volantino Esselunga non si scherza assolutamente, i prezzi sono decisamente bassi e convenienti su tantissimi prodotti, anzi gli smartphone sono da considerarsi quasi gratis, se confrontati con i listini o comunque con quanto proposto dalle dirette concorrenti del mercato.

La campagna promozionale è decisamente coinvolgente, sebbene comunque risulti essere attiva in esclusiva nei negozi fisici sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. La garanzia dei prodotti è sempre di 2 anni, a partire dalla data d’acquisto, con possibilità di godere di riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali.

Esselunga: incredibili sorprese attendono gli utenti

I prezzi attivati in questo periodo da esselunga appaiono essere davvero sempre più bassi, l’ultima trovata dell’azienda vede inserire nel volantino l’Oppo Find X3 Lite, un prodotto dalle prestazioni decisamente interessanti, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 299 euro.

Scorrendo le specifiche tecniche possiamo iniziare a conoscerlo da più vicino, infatti presenta un display AMOLED molto grande, un processore octa-core, passando anche per una discreta batteria da 4300mAh, nonché comunque un comparto fotografico rappresentato dal sensore principale da ben 64 megapixel. Chiudono il cerchio la connettività 5G, la possibilità di affidarsi al chip NFC per i pagamenti mobile, ed i classici sistemi di riconoscimento. La campagna promozionale, lo ricordiamo, è da considerarsi attiva in esclusiva nei singoli negozi in Italia, per approfondire la conoscenza del volantino, prima di decidere il da farsi, premete qui.