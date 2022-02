Potrebbe essere il momento giusto per acquistare uno smartphone da Coop e Ipercoop, grazie alla presenza di una campagna promozionale di altissimo livello, pronta ad invogliare i consumatori a mettere mano al portafoglio, riuscendo nel contempo a risparmiare più del previsto.

Il volantino che proponiamo nell’articolo, non presenta limitazioni particolari, se non riguardanti la necessità di completare l’acquisto nei vari negozi fisici sul territorio nazionale, senza differenze in merito alla regione di appartenenza. Coloro che invece vorranno richiedere la rateizzazione, potranno comunque fare affidamento sul Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: le offerte sono davvero incredibili

I migliori prezzi bassi sono direttamente da Coop e Ipercoop, la corrente campagna promozionale prova a rendere felici più utenti possibili, sebbene comunque la sua intenzione sia di focalizzare la propria attenzione sulla fascia intermedia della telefonia mobile. Il modello più costoso attualmente in vendita è il samsung Galaxy A32, il prezzo corrisponde a soli 229 euro, ma comunque permette di accedere ad un processore octa-core, un comparto fotografico da ben 64 megapixel ed un display AMOLED da oltre 6 pollici di diagonale.

Sempre nello stesso volantino, le aziende hanno pensato di introdurre anche modelli più economici, ovvero in vendita a meno di 169 euro, quali possono essere Motorola Moto E40, Galaxy A03s o anche un ottimo Realme 8i. Per scoprire e conoscere da vicino la corrente campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate qui.