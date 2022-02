Le offerte al 70% lanciate da Comet possono davvero far risparmiare moltissimo tutti gli utenti che sono alla ricerca di nuovi smartphone pronti a sostituire le vecchie generazioni di prodotti di cui sono effettivamente in possesso.

Il volantino non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i migliori prezzi bassi possono essere colti anche direttamente online tramite il sito ufficiale, con possibilità inoltre di godere della spedizione gratuita, per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: occasioni e grandi offerte attendono gli utenti

Comet show con il nuovo volantino che l’azienda ha recentemente messo a disposizione degli utenti sul territorio nazionale, al suo interno trovano posto innumerevoli prodotti in promozione, come ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE, un modello di recente commercializzazione, impreziosito dalla presenza di specifiche davvero di altissimo livello, raggiungibili dietro il pagamento di “soli” 699 euro.

Rientrando nei 300 euro di spesa, arrivano anche altri prodotti ugualmente molto interessanti, tra questi spiccano chiaramente Realme GT Master Edition, Realme 8 o anche Oppo Find X3 Lite, tutti proposti sempre alle medesime condizioni indicate in precedenza, quindi no brand con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi. Per avere maggiori informazioni in merito al volantino Comet descritto nell’articolo, consigliamo ad ogni modo di aprire il prima possibile le pagine che trovate qui, scoprirete anche i singoli prezzi e le migliori offerte lanciate direttamente online ed in negozio.