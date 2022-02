Gli smartphone sono fortemente scontati da Carrefour, grazie ad una campagna promozionale veramente ricca di soddisfazioni e di sconti da non perdere assolutamente di vista, data la presenza di un numero sempre crescente di riduzioni, tutte applicate sui migliori modelli di smartphone, e non solo.

L’unico modo per riuscire ad accedere alle ottime riduzioni, consiste sostanzialmente nel recarsi personalmente in un negozio, senza però doversi limitare a specifiche aree o regioni italiane. In parallelo, ci teniamo a ricordare che i prodotti vengono sempre distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per riuscire a riparare ogni difetto di fabbrica effettivamente riscontrato sul prodotto selezionato.

Se volete i codici sconto amazon sul vostro smartphone, ricordatevi comunque di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: arrivano nuove offerte dai prezzi veramente convenienti

Grazie al nuovo volantino Carrefour gli utenti sono pronti a spendere decisamente pochissimo sui prodotti che decideranno di aggiungere al proprio carnet, difatti sono raggiungibili numerosi modelli appartenenti alla fascia intermedia. Pensando di spendere al massimo 369 euro, non mancano soluzioni del calibro di Apple iPhone X, appunto al prezzo indicato, passando anche per Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10 5G, TCL 20SE e similari.

L’unico accenno ai top di gamma più quotati, è rappresentato dall’Apple iPhone 13, il nuovissimo modello dell’azienda di Cupertino, viene oggi proposto a 1059 euro. La cifra, tuttavia, appare essere fin troppo elevata, se confrontata con le ultime offerte che altre azienda paiono essere in grado di proporre. Tutti i dettagli del volantino li trovate a questo link.