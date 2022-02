BNL, BPM e Intesa Sanpaolo travolte da una truffa: ecco il messaggio

Tenere gli occhi bene aperti è fondamentale al giorno d’oggi, soprattutto quando in tasca siano delle carte di credito. Queste, emesse da alcuni istituti bancari di grande rispetto, molto spesso possono essere implicati all’interno di truffe senza che i poveri utenti e l’istituto bancario stesso se ne accorgano.

Intesa Sanpaolo ha visto molte persone finire all’interno del nuovo tentativo di phishing ideato dei truffatori. Quest’ultimo vuole in ogni modo a far credere che ci siano problematiche legate al conto risolvibili solo ed esclusivamente col reinserimento dei dati personali. Sarà questo quindi il lasciapassare per svuotare totalmente il conto corrente. In basso ecco il messaggio tanto chiacchierato.

Intesa Sanpaolo: ecco cosa racchiude il messaggio phishing che sta girando

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :