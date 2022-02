Anche a Febbraio ci sarà un ulteriore aumento per i costi dei carburanti in Italia. A causa della crescente crisi per le materie prime, i cittadini saranno chiamati ad ulteriori extra per le spese quotidiane inerenti la benzina ed il diesel.

Benzina e diesel, i costi da record anche a Febbraio

Lo scenario in Italia è quanto mai critici. Per la benzina, nelle ultime settimane, si segnala un costo medio nazionale pari ad 1,820 euro per la modalità del self service. In alcuni casi, con la modalità del servizio, il prezzo di un litro di benzina può salire anche a quota 1,90 euro, un vero e proprio record in negativo per il nostro paese.

Certamente non migliore è lo scenario legato al costo del diesel. Seguendo i prezzi della benzina, anche il gasolio fa segnare i suoi record con un prezzo di 1,65 euro per la modalità self service. Sempre in modalità servito, inoltre, il prezzo del gasolio può arrivare oltre gli 1,70 euro per un litro.

Altrettanto critica è poi la situazione anche per i carburanti alternativi. Per il gas GPL gli italiani possono arrivare a pagare anche 0,82 centesimi al litro. In media nazionale, invece, il prezzo per un litro di metano è superiore agli 1,50 euro.

Nel corso di queste ultime settimane le associazioni dei consumatori hanno cercato una sponda verso il Governo per ottenere sconti e detrazioni sui prezzi dei carburanti in linea con gli incentivi garantiti per il pagamento delle forniture energetiche domestiche. Ad oggi però non sono previsti interventi dell’esecutivo in tal senso.