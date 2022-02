Tutti i cittadini sono obbligati a pagare il canone RAI, ma la maggior parte degli utenti lo paga come parte del costo della bolletta elettrica, ma molti non sanno che esiste una tipologia di utenti che possono invece pagarlo a parte con un bonifico tramite posta o banca.

In particolare va tenuto presente che il canone RAI è dovuto anche da chi risiede all’estero ma è titolare di un televisore in una casa a sua disposizione sul territorio italiano, secondo quanto riportato dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Per questa tipologia di utenti, se non hanno un account aperto nel nostro Paese, esiste un apposito canale.

Abbiamo già visto che nel caso di utenti obbligati al pagamento del canone RAI rientra nella fattispecie chi possiede un televisore in grado di ricevere segnali satellitari o digitale terrestre. Si ricorda inoltre che il canone è dovuto per tutti gli indirizzi di residenza e che sono esenti solo i casi in cui non si ha la televisione in casa. Sono compresi anche smartphone, tablet e computer per guardare i programmi TV attraverso la connessione internet.

Ecco come poter pagare tramite bonifico

Il canone TV è obbligatorio anche per chi non è residente in Italia ma ha a disposizione una casa sul territorio italiano in cui è presente un televisore. Per i residenti all’estero che non hanno un conto presso Poste Italiane o alcun istituto bancario, il canone può essere pagato tramite bonifico utilizzando le seguenti informazioni: