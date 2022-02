WhatsApp: tre funzioni eccellenti che non avete nell'app, sono segrete

Le molteplici funzionalità di WhatsApp sono arrivate nel corso degli anni, proponendo al pubblico un modo nuovo sempre più interessante di utilizzare le applicazioni di messaggistica. Infatti WhatsApp oggi non è solo l’applicazione perfetta per inviare messaggi di ogni genere, ma anche per chiamare o videochiamare le persone.

Pian piano dunque anche i più scettici hanno imparato a conoscere il fenomeno della messaggistica. WhatsApp permette ad oggi di avere a disposizione una vera e propria schiera di funzionalità, le quali possono essere implementate da quello che trovate in giro sul web.

WhatsApp: ci sono tre funzioni nascoste che di certo qualcuno di voi non conosce

Le tre funzioni che WhatsApp non include al suo interno ma che gli utenti hanno scoperto grazie al web, sono davvero strepitosa. La prima consenti addirittura di spiare i movimenti delle persone senza dover pagare nulla ma soprattutto senza infrangere la legge. Si tratta di Whats Tracker, applicazione che offre la possibilità di scegliere uno o più persone da spiare durante la giornata. Potrete avere informazioni ogni volta che l’utente entra o esce, con l’orario preciso che resterà all’interno del report giornaliero.

Un’altra funzionalità perfetta per passare inosservati è quella concessa da Unseen. L’applicazione in questione di permette di intercettare i messaggi senza doverli ritrovare per forza su WhatsApp. Così facendo non aggiornerete il vostro ultimo accesso e non risulterete mai online.

WAMR infine vi consente di recuperare tutti i messaggi che sono stati eliminati prima che voi poteste leggerli. L’applicazione anche in questo caso è gratuita al 100%.