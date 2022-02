Vodafone è sempre presente nel mercato della telefonia mobile con una serie di importanti tariffe low cost. Le migliori ricaricabili di Vodafone sono ancora una volta quelle legate alla portabilità della rete da altro operatore. Gli utenti che decidono di sottoscrivere una delle promozioni del gestore inglese avranno consumi molto ampi con costi da vero e proprio ribasso.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per sfidare le tariffe di Iliad

Anche nel mese di Febbraio la migliore iniziativa pensata da Vodafone per i suoi clienti è la Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in internet.

Il prezzo rappresenta un grande fattore per la convenienza di questa promozione. Per il rinnovo mensile di questa proposta, infatti, i clienti saranno chiamati ad una spesa pari a 8,99 euro ogni trenta giorni. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno però aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro.

In linea con le precedenti promozioni di Vodafone, il gestore inglese ha deciso di assicurare la garanzia inedita in termini di prezzi. Gli utenti che scelgono la Special 100 Giga infatti avranno a loro disposizione un costo inalterato dell’offerta nel primo semestre, senza la possibilità quindi di rimodulazioni unilaterali.

Tutti coloro che sono intenzionati a sottoscrivere questa promozione potranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Stando alle condizioni commerciali, solo i clienti attuali di Iliad potranno effettuare l’attivazione online dell’offerta.