Gli smartphone sono il fulcro centrale delle principali campagne promozionali del periodo, in questo modo gli utenti hanno la possibilità di spendere poco, godendo nel contempo di prodotti dalla qualità decisamente elevata. Il nuovo volantino Unieuro parte proprio da questa scelta, ampliandola poi verso un numero particolarmente elevato di prodotti.

Tutti gli sconti sono stati attivati indistintamente sul sito ufficiale e nei vari negozi in Italia, ricordando comunque che i prodotti vengono sempre distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale permette di coprire tutti i difetti di fabbrica e non i danni accidentali. Inoltre, coloro che acquisteranno dal divano di casa, avranno anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro show: tutte le nuove offerte partono da oggi

I prezzi attivati da Unieuro sono decisamente convenienti, permettono agli utenti di accedere ai migliori prodotti in commercio, spendendo veramente pochissimo. Osservando ad esempio la fascia alta della telefonia mobile, possiamo acquistare Xiaomi Mi 11T Pro al prezzo di 599 euro, passando anche per Galaxy S21 FE a soli 549 euro, oppure un buonissimo Apple iPhone 13, di recentissima commercializzazione in Italia, dietro il pagamento di 949 euro.

Naturalmente sono disponibili anche tantissimi altri prodotti decisamente economici, tra questi spiccano Oppo A74, passando anche per Galaxy A02s, Galaxy A22, Realme GT Neo 2, Oppo Find X3 Lite o Wiko Y62. Tutti i prodotti effettivamente in promozione da Unieuro possono essere scoperti a questo link.