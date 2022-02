Gli sconti presentati da Trony nell’ultimo periodo, sono perfetti per far risparmiare gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per mettere le mani su alcuni dei modelli più in voga e richiesti, tra cui ad esempio troviamo gli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale corrente non riserva spiacevoli sorprese, poiché apre le porte ad una infinità di scelte possibili, senza limitazioni o differenze particolari. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno necessariamente essere completati praticamente ovunque in Italia, in ogni regione o punto vendita, sfruttando esattamente il medesimo meccanismo.

Trony: le occasioni che nessuno si aspettava

La campagna promozionale di trony riprende uno dei meccanismi più amati ed apprezzati dal pubblico italiano, promettendo difatti la possibilità di godere di sconti fissi, indipendentemente dai prodotti effettivamente aggiunti al proprio carrello. Dovete sapere, infatti, che con la soluzione corrente non sarà necessario scegliere un modello in particolare, ma si potrà spaziare tra le più comuni categorie merceologiche.

Dopo aver scelto il desiderato, basterà recarsi personalmente alla cassa, ed in cambio si godrà di uno sconto fisso prestabilito, e proporzionale al livello di spesa raggiunto. In particolare parliamo di 30, 60, 100, 250 o 550 euro di riduzione immediata, al superamento dei tagli i 300, 600, 1200, 2400 e 4600 euro.

E’ importante sottolineare che lo sconto sarà immediato, ovvero verrà applicato direttamente sullo scontrino, e non sarà postumo, mediante l’emissione di buoni sconto o rimborsi successivi. Le offerte e le possibili combinazioni sono tutte raccolte direttamente qui.