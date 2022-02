L’operatore Tim Italia ha da qualche giorno deciso di prorogare la propria offerta denominata One Number fino al prossimo 31 maggio 2022, con i primi tre mesi gratuiti.

La promo in questione, disponibile già dal lancio ufficiale del servizio, prevedeva una scadenza fissata per il 31 Gennaio 2022. In questi giorni, invece, TIM ha deciso di continuare a offrire il periodo gratuito ancora per diverso tempo. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Tim proroga One Number fino alla fine di maggio 2022

Tutti i clienti con l’offerta One Number attiva possono utilizzare la eSIM di uno smartwatch per chiamare, messaggiare e navigare in internet con lo stesso numero, le stesse offerte e i medesimi servizi attivi sulla SIM principale del proprio smartphone. Quest’ultimo può anche essere utilizzato con lo stesso numero della SIM principale, anche in maniera indipendente.

Inoltre, il traffico effettuato dalla eSIM dello smartwatch sarà addebitato sulla SIM principale secondo gli stessi criteri di tariffazione validi per quest’ultima. Con l’attivazione della SIM TIM One Number, non sarà possibile attivare, in caso di necessità, il trasferimento di chiamata nella SIM principale.

Come già detto, con l’attuale promozione si ottengono i primi 3 mesi gratis, ma successivamente è previsto il rinnovo al costo standard di 4,99 euro al mese. Il servizio non prevede alcun costo di attivazione e può essere disattivato gratuitamente e in qualsiasi momento. Per scoprire nel dettaglio questa, o altre offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.