Il 2022 sino a questo momento può essere considerata la stagione dei grandi aumenti di prezzo. Gli aumenti sui costi quotidiani per gli italiani riguarda anche la telefonia mobile e nella fattispecie le tariffe di TIM. Anche il gestore nazionale, infatti, ha modificato i listini dei suoi abbonati proponendo una serie di per rincari sui costi di alcune sue promozioni.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Come nelle precedenti occasioni, gli aumenti per i listini delle offerte di TIM riguardano le vecchie promozioni legate alla portabilità del numero da altro operatore. Nella fattispecie, le tariffe che sono interessate dal cambio del costo sono le seguenti: TIM Supreme, la Five IperGo e la Iron.

Tanti abbonati che nelle scorse settimane e negli scorsi mesi hanno scelto queste iniziative saranno ora chiamati a pagare 2 euro ogni mese. Al tempo stesso, gli abbonati però riceveranno una sorta di compensazione per una quota pari a 20 Giga per la navigazione internet.

L’aggiunta dei Giga internet avviene in automatico per tutti gli utenti interessati. Non c’è quindi bisogno di alcun genere di attivazione ed i 20 Giga inoltre si andranno ad aggiungere a quelli già previsti di default con la propria ricaricabile.

Le rimodulazioni di TIM sui prezzi interessano soltanto la fascia di pubblico dei vecchi clienti. Per i nuovi clienti, c’è invece una novità che potrebbe essere definita positiva con la proposta di costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. In pratica nei primi sei mesi di abbonamento, il gestore si impegna a non applicare rimodulazioni.