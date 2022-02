Telegram arriva alla versione 8.5 con un aggiornamento che ha iniziato a diffondersi per i clienti mobile già a partire dagli scorsi giorni. Con questo pacchetto di nuova generazione arivano sticker video, ottimizzazioni alle reazinoi ed affinamenti mirati alla modalità di navigazione tra le conversazioni. Risolti anche numerosi bug di sistema rilevanti ed adottati altri accorgimenti minori per garantire un’esperienza di utilizzo sempre ai massimi livelli.

Migliorano nettamente anche le chiamate vocali e le video chiamate con un incremento sostanziale della qualità sia in ricezione che in ascolto. Come detto, versione già disponibile e scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi compatibili Android, iOS e Desktop.

Telegram migliora un sacco dopo l’aggiornamento

Gli Sticker Video consentono di generare simpatici adesivi partendo da normali video. Chiunque può quindi creare i suoi sticker senza utilizzare programmi complessi come Adobe Illustrator. I set possono essere pubblicati utilizzando il bot @Stickers ed aggiungere le proprie creazioni ai set realizzati da altri utenti.

Animazioni più compatte per le reazioni, il cui intervento può essere reso più vistoso aattraverso una pressione sulla relativa reazione dal menu dedicato. Sincronizzazione tra chi invia e chi riceve in tempo reale con aggiunta dello stato di lettura come avviene per messaggi e menzioni. Previsto inoltre il pulsante “cuore” per segnalare messaggi con reazioni non ancora viste.

Tra i bug risolti e le ottimizzazioni applicate si segnalano inoltre: