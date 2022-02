Continuano i colpi di scena durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, anche durante la pubblicità. Infatti, Netflix Italia lancia dagli spazi del Festival della Canzone Italiana la sua ultima campagna pubblicitaria “Tudum stories”.

Questo spot, rende protagonista un elemento iconico del brand, il “tudum”, ovvero il suono caratteristico che dà il via alla visione di ogni contenuto streaming della piattaforma. Tuttavia, questo video sta diventando virale, oltre per l’ottima idea e realizzazione del contenuto, per la presenza di un numero misterioso che compare gli ultimi secondi.

Di chi è il numero misterioso dentro lo spot di Netflix?

La campagna pubblicitaria, ci mostra diverse situazioni quotidiane comuni a tutti noi: un tragitto in metro, una cena tra amici, una passeggiata nei boschi, al volante della propria auto o una notte di pioggia. Tutte situazioni, che nella mente di un telefilmaddicted, possono essere l’inizio di una storia avvincente e porta i protagonisti del spot a dire “tudum”. Ovvero, il tipico suono che siamo abituati a sentire prima dell’inizio di qualsiasi show firmato Netflix. Geniale.

Lo spot è stato prodotto da Publics Italia / LePub e diretto da Alex Feil. Verso la fine del video troviamo anche Matilda De Angelis insieme a un’amica, che in un ristorante riceve dal cameriere il conto con all’interno una sorpresa, il suo numero di telefono, scritto su un tovagliolo. Ecco quei pochi frame che hanno rubato la curiosità del pubblico!

Il numero di telefono è esistente ed è possibile chiamarlo, nessuna truffa tranquilli, solo l’ennesima trovata geniale da parte del colosso di streaming.

Vi lasciamo il numero: 3783032828. Invece se volete guardare lo spot completo, cliccate qui.