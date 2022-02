Il vaccino di Pfizer e quello di Moderna saranno ancora al centro della scena nella prossima primavera. Gli italiani in particolare modo nelle prossime settimane saranno chiamati ad effettuare la terza dose booster per assicurarsi un’alta protezione anche contro la variante Omicron. Inoltre, sempre questi due farmaci saranno fondamentali per la campagna obbligatoria prevista ora per gli over 50.

Pfizer e Green pass: cosa rischiano gli over 50 non vaccinati

Da qualche giorno, infatti, in Italia è scattato l’obbligo vaccinale che riguarderà i cittadini over 50. Per evitare sanzioni di tipo amministrativo, i cittadini che rientrano in questa fascia d’età dovranno provvedere, qualora non l’abbiano già fatto, a completare il ciclo di protezione contro il Covid.

Tutti coloro che non hanno a disposizione il cosiddetto Green pass rafforzato saranno chiamati ad una sanzione dal valore di 100 euro in maniera indiscriminata.

Inoltre per tutti i cittadini over 50 che sono attivi sul mercato del lavoro è anche prevista la sanzione della sospensione dello stipendio sino a quando non si sarà regolamentata la propria posizione. Qualora, infine, si venga sorpresi sul luogo di lavoro sprovvisti di Green Pass rafforzato è prevista un’ulteriore sanzioni amministrativa dal valore di ben 1500 euro.

Le norme quindi sono molto chiare. Coloro che non provvedono a ricevere almeno una doppia dose di Pfizer o Moderna rischiano una sanzione il cui valore può arrivare sino a sino a 3000 euro. L’obbligo vaccinale per gli over 50, così per altre categorie come personale sanitario, scolastico e forze dell’ordine, è previsto sino al prossimo 15 Giugno.