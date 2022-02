Il noto produttore Motorola ha da poco presentato in veste ufficiale il suo terzo smartphone dotato di un pennino per così dire in stile Galaxy Note. Si tratta del nuovo Motorola Moto G Stylus 2022, il quale può ora vantare la presenza di un display con refresh rate da 90Hz.

Motorola ha dunque presentato una versione aggiornata del suo smartphone con pennino. Il nuovo Motorola Moto G Stylus 2022, in particolare, si presenta con un design leggermente rivisto e più moderno. Sul fronte, ad esempio, abbiamo un display IPS LCD da 6.8 pollici in FullHD+ da 90Hz, ma questa volta il foro centrale per la fotocamera è posizionato in alto al centro. Qui trova spazio una fotocamera anteriore per i selfie da 16 megapixel.

Anche sul retro abbiamo un design leggermente rivisto del modulo fotografico. In questo caso abbiamo tre sensori fotografici: uno principale da 50 MP, un grandangolare e macro da 8 MP e uno di profondità da 2 MP. Rispetto al suo predecessore è stata maggiorata anche la batteria, che da 4000 mAh ora passa a ben 5000 mAh. Il processore prescelto dall’azienda è invece il SoC MediaTek Helio G88 accoppiato a 6 GB di memoria RAM, mentre come sistema operativo troviamo ancora Android 11 a bordo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G Stylus 2022 sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 17 febbraio ad un prezzo di 299 dollari, cioè a circa 260 euro al cambio attuale. Tuttavia, per il momento non sappiamo se sarà distribuito anche per il mercato italiano.