Secondo una ricerca di OnBuy.com, circa il 60% del nostro guardaroba viene ignorato e conserviamo i capi in media per un solo anno prima di gettarli nella spazzatura. Come mai? Istruzioni di lavaggio complicate, piccoli danni e semplicemente la mancanza di attenzione ai capi sono tutti motivi comunemente citati per cui i vestiti finiscono nel cestino. È più facile sostituire una giacca che aggiustare una cerniera, ad esempio, o acquistare un vestito nuovo online invece di trovare il tempo per portarne uno esistente in tintoria. Tuttavia, ci sono applicazioni e servizi pensati per rimediare.

Per il bucato

Basta una piccola spruzzata di vino per relegare per sempre un temuto capo “lavabile a secco” tra gli scarti del tuo guardaroba. Se le etichette per il bucato ti confondono, applicazioni come Laundry Day sono una salvezza. Basterà usare la fotocamera del tuo telefono per scansionare l’etichetta delle istruzioni e l’app ti dirà esattamente cosa devi fare per lavare l’articolo senza danneggiarlo. Se il tempo è essenziale, invece, prova Zipjet invece di correre alla ricerca di un nuovo outfit. Questo servizio con sede a Londra purtroppo non è disponibile ovunque, ma puoi trovare versioni simili nell’app store.

Per riparazioni e modifiche

Qualcosa di piccolo come un bottone mancante o una cerniera rotta troppo spesso può portare un intero capo a finire nel cestino. Acquistare bottoni sostitutivi è quasi inaudito, tanto per cominciare, ma ci sono svariati negozi e servizi che mettono a disposizione un servizio di consegna, prenotabile e modificabile anche online, per riparare i vestiti al posto tuo in poco tempo. Assicurati di cercare il punto più vicino nella tua città in cui potrai gestire i tuoi capi in pochi click.

Applicazioni per altri problemi

Avere il guardaroba dei vestiti estivi e di quelli invernali distinti è una buona idea. Pochissime persone hanno abbastanza spazio per separarli e davvero poche hanno lo spazio per conservare i vestiti in modo perfettamente ordinato. Spesso i vestiti vengono mescolati insieme e schiacciati sul retro dell’armadio, il che significa che finisci per buttare via alcune cose per fare spazio ai nuovi arrivi.

Puoi trovare svariate applicazioni che potrebbero offrirti una soluzione ideale per rivendere i capi meno utilizzati o del tutto dimenticati (come nel caso di Vinted). Oppure, potresti dare una possibilità alle app che gestiscono i vestiti al posto tuo, creando abbinamenti possibili tra i capi per darti nuove idee e spunti sul come utilizzarli e sfruttarli al meglio.

Naturalmente, i tuoi problemi di gestione dell’armadio potrebbero non avere nulla a che fare con lo spazio che hai, ma con il modo in cui lo usi. Il metodo KonMari ha preso d’assalto il mondo con la sua visione perspicace del decluttering e minimalista. Applicare i suoi principi al tuo guardaroba potrebbe renderti più consapevole dei vestiti che hai già e di come li tratti. Ci sono anche alcune app che ti spiegano come farlo. Mentre applicazioni come Smart Closet consentono di caricare foto degne di Instagram dei tuoi vestiti (puoi rimuovere lo sfondo in un solo clic. Successivamente potrai mescolare e abbinare i pezzi per creare nuovi look che potresti non aver considerato prima.