MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, mediante il lancio di una nuova serie di offerte, tutte pensate per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, ovvero desiderosi di mettere le mani su prodotti di qualità, senza spendere poi così tanto.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per la maggior parte di noi, ricordando difatti che gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in negozio, oppure collegandosi al sito ufficiale, il quale prevede anche la spedizione presso il domicilio (però a pagamento).

I codici sconto Amazon sono disponibili gratis sul nostro canale Telegram, li trovate in esclusiva a questo link.

MediaWorld: le nuove offerte che nessuno si aspettava

Con il volantino Mediaworld gli utenti hanno la possibilità di spaziare tra un numero incredibilmente elevato di prodotti fortemente in promozione, a partire ad esempio da alcuni dei top di gamma più richiesti e desiderati del periodo. Osservando prima il mondo Apple, scopriamo la presenza di iPhone 13 e iPhone 11, disponibili a 899 e 699 euro, cifre di tutto rispetto anche in confronto alle dirette concorrenti; volendo invece virare verso il sistema operativo Android, il consiglio è di scegliere poi uno tra Galaxy S21 e Galaxy S21 FE, i cui prezzi sono quasi identici, parlando infatti di 729 e 719 euro.

Gli altri prodotti Android sono fortemente scontati ed ugualmente interessanti, sempre al di sotto dei 400 euro, infatti, non mancano soluzioni del calibro di Galaxy A52s, Xiaomi redmi Note 10 Pro, Galaxy S20 FE, Redmi Note 10S e simili. Sono tutti prodotti commercializzati alle medesime condizioni elencate in precedenza, per i dettagli premete qui.