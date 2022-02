L’Italia ha ora 400 stazioni di ricarica Tesla Supercharger installate su tutto il territorio, ha annunciato Tesla su Instagram con una foto panoramica. Tesla ha rapidamente ampliato la sua rete di Supercharger mese dopo mese. Sebbene l’attenzione sia stata spesso concentrata sulla crescita dei Supercharger in Cina e, nelle notizie più recenti anche negli Stati Uniti, non dovremmo trascurare anche la crescita in Europa.

In Italia, in particolare in Emilia Romagna è stato registrato una crescita delle vendite di veicoli elettrici molto forte nell’ultimo anno.

In questo caso non parliamo solo di una rivoluzione elettrica, ma la regione dell’Emilia lo fa anche per le persone disabili della città di Bologna, Forlì e Parma. A sostegno di questo progetto c’è anche Lepida, società che si occupa di servizi telematici e sviluppo dell’ICT. Lo scopo del progetto sarà quello di rendere l’accesso a queste aree tramite un sistema di controllo elettronico automatico, sia per le auto elettriche che per le persone disabili che hanno difficoltà a muoversi per la città.

Per poter accedere a questo servizio basterà registrarsi al propprio Comune di residenza per ottenere il pass che sarà associato alla targa dell’auto. Questo almeno fino ad oggi, perchè grazie al software di Lepida ci saranno oltre 55 mila cittadini disabili che risiedono a Bologna, Forlì e Parma che potranno utilizzare questo pass anche per altri paesi e città limitrofe.

Le vendite delle auto elettriche è salita esponenzialmente

In ottobre e novembre, il 12% delle vendite di veicoli nuovi erano vendite di veicoli plug-in. Due piccole auto hanno guidato il gruppo: la Fiat 500e e la Smart ForTwo. Dopo di loro, però, al terzo posto c’è la Tesla Model 3.

Da questi dati possiamo vedere che le Tesla stanno crescendo rapidamente in Italia. Tuttavia, i Supercharger non ci sono solo per i possessori di Tesla italiani. L’Italia è una delle principali destinazioni per le vacanze per i conducenti di Tesla in tutta Europa. Guardando all’intero mercato europeo, la Tesla Model 3 è di gran lunga il modello elettrico più venduto dell’anno, anche senza quello che dovrebbe essere un grande dicembre per Tesla. Più di 115.000 Model 3 sono state vendute in Europa nei primi 11 mesi dell’anno.

La Tesla Model Y sta prendendo piede anche in Europa. È stato il 4 modello elettrico più venduto in Europa a novembre.