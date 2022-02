“Voglio che l’autista si senta avvolto, proprio come sarebbe la donna che indossa uno dei miei vestiti“, ha detto Alberta Ferretti. Questo è stato il suo approccio nella progettazione della nuova compatta Lancia Ypsilon Alberta Ferretti in edizione limitata, realizzata in un nuovo colore speciale e con dettagli sartoriali sui sedili.

“È come un busto cucito sul corpo”, ha detto la stilista, indicando le raffinate cuciture sui sedili. “Mi piace il fatto che una grande organizzazione industriale possa personalizzare un’auto e renderla unica come farebbe un atelier”, ha detto la Ferretti.

Ha espresso la sua sorpresa nel vedere le somiglianze tra lo studio Lancia e un ufficio di fashion design, ugualmente pieno di moodboard, schizzi e campioni di tessuti. “Ho imparato molto da questa esperienza”, ha detto. “Mi erano stati offerti altri progetti del genere, anche un ingaggio per progettare uno yacht, e non ho mai accettato, ma questo mi ha incuriosito. Ero curioso dell’auto, che è dedicata alle donne. E ho adorato il modo in cui il team Lancia vedeva il mio mondo attraverso i loro occhi”.

Ha riconosciuto di essere “gratificata” ogni volta che vede donne che indossano i suoi vestiti. “Prendo ispirazione dalle donne e dalla vita moderna, immagino come mi piacerebbe vederle e come dovrebbe emergere la loro personalità. Lo stesso è successo con l’auto e i suoi molti dettagli, pensando alle donne, ai loro bisogni e aspirazioni“.

Un auto pensata soprattutto per le donne

Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio Lancia e membro del top executive della casa madre Stellantis, ha dichiarato: “Il modello Ypsilon è il più amato dalle donne, che rappresentano il 65 per cento del totale dei suoi clienti, e la scelta del colore è molto importante per loro”.

Dopo quattro generazioni, con oltre 3 milioni di unità vendute dal 1985, oltre a 35 serie speciali, Lancia Ypsilon è leader nel suo segmento, ha spiegato. Il progetto Ferretti, che parte da circa 18.500 euro, è disponibile in versione ibrida 1.0 FireFly 70 CV, Start&Stop Hybrid e GPL, 1.2 69 CV GPL.

I dettagli esterni dell’auto sono raffinati grazie all’effetto cromo satinato sugli specchietti retrovisori, sulla griglia e sulla maniglia della porta con le iniziali del designer monogrammate da una targhetta cromata oro rosa sugli specchietti. Anche i sedili sono ricamati con un filo oro rosa e il monogramma è nella stessa tonalità sul poggiatesta dei sedili così come su altri dettagli dell’auto e sul cruscotto in seta nera.