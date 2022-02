Il mese di Febbraio è il mese in cui la stagione del grande calcio entra nel vivo. Con la Serie A, infatti, a breve ritornerà anche la Champions League. Proprio la concomitanza di questi eventi sta favorendo la tecnologia dello streaming IPTV. Molti appassionati di calcio per seguire la propria squadra del cuore si affidano al servizio che garantisce la visione congiunta di Sky, DAZN ed Amazon Prime Video.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis di DAZN

Lo streaming illegale assicura ai clienti ampi benefici in termini di costi. I risparmi mensili infatti superano in alcuni casi la quota del 90% rispetti ai tradizionali costi delle pay tv.

Attenzione però ai grandi rischi della tecnologia IPTV. Le ultime operazioni delle forze dell’ordine hanno portato a sanzioni per i clienti sino ad un valore di 30mila euro. Talvolta per i casi di recidiva è stata anche disposta la galera sino a tre anni.

Attenzione, infine, anche a quelle che potrebbero essere le truffe legate a questa tecnologia. Su WhatsAPp così come su Telegram spopolano le chat che sponsorizzano servizi streaming. Spesso però gli utenti dopo aver pagato un ticket per l’IPTV non ricevono alcunché in cambio.

