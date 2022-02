La grande novità di Iliad per questo 2022 è già arrivata. Dopo una grande attesa, infatti, il provider francese ha deciso di fare un nuovo grande passo nel campo delle telecomunicazioni in Italia. Dopo le grandi offerte per la telefonia mobile, Iliad garantisce a tutti i clienti anche interessanti tariffe per la telefonia fissa con la Fibra ottica in prima Lina.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Proprio come le precedenti tariffe legate alla telefonia mobile, anche in questo caso, i clienti che optano per la Fibra ottica potranno beneficiare dei prezzi più bassi del mercato. Iliad per i suoi abbonati garantisce una duplice occasione.

L’opzione base per la telefonia fissa del gestore francese è la Iliad Box. Il ticket di questa promozione prevede chiamate senza limiti verso i numeri nazionali ed esteri, senza lo scatto alla risposta, con la Fibra ottica illimitata per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della proposta sarà di 15,99 euro. I clienti potranno anche beneficiare delle chiamate verso i numeri mobili.

Questo ticket di Iliad è replicato in una duplice versione, ma con un costo leggermente più alto pari a 23,99 euro ogni mese. Il costo di 15,99 euro infatti è destinato a tutti coloro che hanno già un piano per la telefonia mobile, mentre il prezzo di 23,99 euro è per coloro che ancora non hanno una SIM associata.

Per la sottoscrizione delle promozioni legate alla Fibra ottica, gli utenti dovranno anche aggiungere un costo per l’attivazione per un totale di 39,99 euro.