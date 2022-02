Un hacker statunitense afferma di essere coinvolto in un attacco che ha causato alcuni blackout in Corea del Nord.

L’hacker, il cui nome in codice è P4x, afferma di essere stato preso di mira da alcune spie della dittatura coreana che nel 2021 ha cercato di debellare gli occidentali. L’hacker ha dichiarato a Wired di essere irritato dall’attacco e frustrato per la mancanza di risposta da parte delle autorità statunitensi. La Corea del Nord ha tentato di rubare strumenti e informazioni sulle vulnerabilità di alcuni software, cosa che P4x è riuscito a prevenire. Si aspettava un riconoscimento.

Hacker statunitense contro governo della Corea del Nord: le dichiarazioni di P4x

Non avendo ricevuto alcun tipo di sostegno, ha deciso di vendicarsi e ha dichiarato a Wired: “Sembrava la cosa giusta da fare. Voglio che capiscano che se vieni da noi, significa che alcune delle tue infrastrutture avranno problemi per un po’”. Le interruzioni della connessione a livello nazionale in Corea del Nord ci sono state più o meno nello stesso periodo in cui il Paese stava effettuando una serie di test sulle armi. Durante i momenti di blackout totale, i siti web del paese, che sono solo diverse dozzine, sembravano essere tutti down. P4x si autoproclama uno dei responsabili. La dichiarazione dell’hacker statunitense a riguardo non può essere verificata, ma Wired afferma di avere delle registrazioni dello schermo.

P4x ha anche lanciato un nuovo sito Web per gli hacker chiamato FUNK, che sta per F U North Korea, per continuare ad agire contro il Paese. “L’obiettivo è eseguire attacchi proporzionati ai loro attacchi. Inoltre, miriamo alla raccolta di informazioni per impedire al governo di hackerare i Paesi occidentali”.