Il client Desktop di Gmail non è più soltanto un semplice gestore di posta per inviare e ricevere email ma un vero e proprio centro multiconnesso di funzionalità interattive. Il colosso di Mountain View ha in serbo piani giganti per la sua piattaforma. Piani che inizierano a consolidarsi già dal prossimo 8 febbraio con una più ferrata integrazione di servizi cui accedere dall’interno come Meet, Chat e Spaces. Cambierà l’interfaccia con un layout che punta a ricalcare per grandi linee l’esperienza grafica della versione mobile.

Gmail: più semplice ma anche più completa dopo l’aggiornamento

Esperienza utente più completa ed appagante quella che Google intende offrire ai propri utenti. Gli strumenti saranno accessibili rapidamente senza bisogno di spostarsi di continuo alla ricerca dell’una o dell’altra funzione. Introdotte le bolle di notifica con indicatore dei messaggi da leggere in stile mobile. Tre saranno le tranche in cui verrà suddiviso il massiccio piano di aggiornamento Gmail:

da 8 febbraio: possibilità di attivare il nuovo layout manualmente. É possibile tornare alla visualizzazione classica dal menu Impostazioni nota: dall’8 febbraio e per i successivi 15 giorni per i domini Rapid Release, dal 22 febbraio per tutti gli altri

da aprile: attivazione automatica della nuova interfaccia, ma è sempre possibile ripristinare manualmente la versione classica

dalla fine del secondo trimestre (dunque attorno a giugno): la rinnovata interfaccia sarà l’unica disponibile, e sarà impossibile tornare a quella classica prevista attivazione della navigazione semplificata delle chat sul web (mail.googlle.com/chat). Non si potrà più configurare la chat da visualizzare sul lato destro della schermata di Gmail

(dunque attorno a giugno):

Le novità saranno riservate agli utenti Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic e Business. Nessuna disponibilità, invece, per gli utenti Google Workspace Essentials.