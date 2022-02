Occasioni incredibili vi attendono in questi giorni direttamente da Esselunga, gli smartphone sono disponibili quasi gratis, con prezzi incredibilmente più bassi del solito, e possibilità di mettere le mani su prodotti dalla qualità estremamente elevata.

Il risparmio è cosa certa da Esselunga, con il corrente volantino tutti gli utenti hanno la possibilità di acquistare grandi prodotti, dal prezzo ridottissimo, godendo nel contempo della garanzia di 24 mesi e della versione no brand (quindi gli aggiornamenti vengono sempre rilasciati dal produttore). Coloro che vorranno risparmiare, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio tasso zero, in modo da pagare il tutto in comode rate tramite il conto corrente bancario.

Esselunga: sconti da pazzi vi attendono gratis

La spesa da Esselunga è davvero ridotta ai minimi termini, grazie ad un volantino che non ammette assolutamente repliche, al suo interno è possibile scovare uno smartphone estremamente economico, ma dalle prestazioni ugualmente elevate. Stiamo parlando dell’eccellente Oppo Find X3 Lite, oggi finalmente acquistabile a 299 euro, per quanto riguarda la variante con 24 mesi di garanzia e 128GB di memoria interna.

Osservando da vicino la scheda tecnica, ad ogni modo, possiamo anche scoprire un prodotto dalle prestazioni molto interessanti, infatti dispone di 8GB di RAM, un processore octa-core, 4 fotocamere nella parte posteriore, ben 4300mAH, per finire con chip NFC, e tutti i sistemi di sblocco più richiesti del momento. L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato esclusivamente in negozio, per conoscerlo da vicino premete qui.