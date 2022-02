Da Coop e Ipercoop gli utenti possono effettivamente scovare prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali riuscire a mettere le mani su prodotti dalla qualità estremamente elevata, senza mai essere costretti a rinunciarvi, o comunque virare verso soluzioni più economiche o meno performanti.

Il volantino non presenta defezioni o limiti particolari, ciò sta a significare che gli acquisti sono tranquillamente effettuabili in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta della possibilità di godere della garanzia di 24 mesi e della versione no brand nel caso in cui si acquistasse uno smartphone. I prodotti sono scontati anche con acquisto rateizzato, basterà infatti raggiungere i 199 euro, per richiedere il pagamento senza interessi tramite il conto corrente.

Coop e Ipercoop: le offerte che tutti stavano aspettando

I migliori sconti del volantino di Coop e ipercoop partono ad esempio dagli smartphone legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, tra questi spicca l’ottimo Samsung Galaxy A32, un prodotto che viene proposto a soli 229 euro, pur comunque presentando specifiche tecniche di buon livello, come l’ottimo display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, passando anche per le fotocamere con la principale da 64 megapixel.

Non volendo invece raggiungere cifre di questo livello, sarà possibile risparmiare puntando poi su soluzioni come Motorola Moto E40, galaxy A03s e Realme 8i, tutte a meno di 170 euro. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di collegarvi il prima possibile a questo indirizzo.