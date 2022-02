Citroen Ami ha subito riscosso un buon successo in Italia sin dal suo lancio. Secondo quanto comunicato dal marchio francese, questa piccola vettura ha ottenuto a fine 2021 4.000 ordini nel nostro paese.

Con Ami, Citroën ha rotto le convenzioni creando un oggetto di design insolito. Citroën offre ora il potenziale per un’ulteriore personalizzazione consentendo a ogni cliente di garantire che la propria Ami rifletta la propria personalità.

In cosa consiste la nuova personalizzazione

Il suo aspetto simile a un giocattolo, le sue dimensioni ridotte, la sua insolita forma a cubo e le parti simmetriche la rendono immediatamente irresistibile. Le sue superfici laterali abbastanza piatte e gli identici paraurti anteriori e posteriori leggermente arrotondati sono facilmente personalizzabili.

“Ami si presta perfettamente alla personalizzazione. Il suo colore esterno è volutamente abbastanza neutro in modo che possa funzionare con pacchetti di accessori colorati. Per la collezione di adesivi decorativi che ravvivano il colore esterno, abbiamo guardato oltre il settore automobilistico per trarre ispirazione da mondi grafici molto colorati come la moda, e in particolare lo streetwear, così come la decorazione vintage, per creare uno stile unico”.

Citroën ha sviluppato una soluzione di personalizzazione con il partner Faab Fabricauto, specialista in questa tecnica. I clienti sono quindi liberi di scegliere la loro decorazione dalla collezione disponibile oppure risvegliare l’artista che c’è in sé, chiedendo una creazione tra le proprie foto e inventando il testo che vogliono vedere visualizzato sulla carrozzeria del proprio veicolo.

Sei temi sono stati disegnati dai team Citroën: Jungle per dare alla Ami un tocco selvaggio, Tutti Frutti per il tuo “five-a-day”, il Globetrotter, Camo per un look techno, Tribe per gli amanti della natura e Trendy per le persone più chic.

Rimanendo con il principio del fai-da-te, i clienti hanno la possibilità di personalizzare il proprio Ami da soli. Applicare gli adesivi è facile, basta seguire le istruzioni per l’uso contenute nella confezione degli accessori ordinati. Un tutorial applicativo è disponibile anche sul sito web dedicato.

Gli adesivi possono essere apposti su una o più aree di Ami per consentire ai clienti di gestire il proprio budget. Sono disponibili tre offerte: