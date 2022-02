I prezzi da Carrefour raggiungono livelli inaspettati fino a poche settimane fa, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale infarcita di sconti incredibili, con prodotti sempre più economici e scontati.

Il volantino parte da questa considerazione, attivando una serie di offerte in esclusiva nei singoli punti vendita, ed estendendo però le disponibilità anche verso altri prodotti di categorie merceologiche completamente differenti. La campagna corrente, inoltre, prevede la possibilità di fruire della garanzia di 2 anni, pronta per riparare ogni difetto di fabbrica a costo completamente azzerato.

Se volete avere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Carrefour: le offerte sono le migliori del periodo

Carrefour non molla assolutamente la presa sugli utenti che stanno cercando il momento giusto per acquistare la tecnologia, proponendo un volantino di tutto rispetto, con prezzi relativamente abbordabili anche sulla fascia alta della telefonia mobile. Esattamente alla pari della sorella Bennet, anche la campagna corrente vede puntare fortissimo sull’Apple iPhone 13, il nuovo modello dell’azienda di Cupertino, oggi acquistabile a 1059 euro (nella variante da 128GB di memoria interna). L’alternativa, sempre parlando del medesimo brand, è rappresentata da iPhone X, il cui prezzo finale è di 369 euro.

Per quanto riguarda il sistema operativo Android, spiccano modelli altrettanto interessanti, ma decisamente meno performanti e costosi, infatti sono disponibili TCL 20Se, Oppo A74, Xiaomi Redmi 9At, Xiaomi Redmi Note 10 5G o similari, tutti in vendita a meno di 400 euro. Per conoscere da vicino i vari sconti della campagna, consigliamo comunque di premere qui.