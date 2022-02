Alcuni paparazzi hanno fotografato il resyling della nuova BMW X5 e X5 M in più occasioni, ma sembra che adesso sia stato intravisto qualche dettaglio in più.

Ciò che risulta evidente nel nuovo prototipo di X5 è il nuovo paraurti anteriore. È dotato di una presa centrale rivista con supporti angolari simili a quelli trovati sulla prossima Serie 7. Sono affiancati da prese angolari e barriere d’aria a forma di J.

Sebbene si sappia poco del nuovo paraurti, potrebbe essere riservato alle varianti M Sport. Resta da vedere, ma il prototipo monta le tradizionali pinze blu M Sport e l’attuale pacchetto aggiunge un paraurti più aggressivo con prese d’aria su entrambi i lati dell’apertura centrale.

Mettendo da parte il paraurti, il modello rinnovato presenta fari più sottili e quella che sembra essere una grata leggermente rivista. Il resto è rimasto quasi intatto, ma i fanali posteriori sembrano avere un aspetto più tridimensionale.

Sta per arrivare una BMW ad idrogeno

Le modifiche continuano all’interno, poiché le foto hanno mostrato anche che il crossover adotterà un cambio minimalista, interruttori aggiornati e display ispirati alla iX. Il quadro strumenti digitale misurerà presumibilmente 12,3 pollici, mentre il sistema di infotainment dovrebbe avere un display da 14,9 pollici.

Poco si sa sulle opzioni del gruppo motore, ma le scelte potrebbero essere trasferite con aggiornamenti minori per prestazioni migliorate e una maggiore autonomia sulle varianti ibride plug-in. Inoltre, la BMW ha già confermato i piani per un modello alimentato a idrogeno che sarà costruito in numero limitato a scopo dimostrativo e di test. Conosciuto come iX5 Hydrogen, il crossover sarà dotato di due serbatoi di stoccaggio dell’idrogeno rinforzati con fibra di carbonio e di un motore elettrico che sviluppa 369 CV (275 kW / 374 CV).