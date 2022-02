I prezzi attivati da Bennet sono incredibilmente bassi su innumerevoli prodotti di tecnologia, in questo modo gli utenti hanno la certezza di riuscire a spendere pochissimo, senza comunque dover variare la scelta dei prodotti o la qualità generale degli stessi.

Gli acquisti, come sempre parlando dell’azienda in questione, possono essere completati solamente da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, data l’assenza dei medesimi sconti direttamente sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti no brand, con alle spalle la garanzia di 24 mesi, perfetta per riparare qualsiasi difetti riscontrato nei primi 2 anni di vita del prodotto.

Bennet: scoperte nuove offerte dai prezzi molto bassi

Molti sconti speciali vi attendono nei vari negozi Bennet sul territorio nazionale, il focus è mirato come al solito sulla telefonia, con un modello da non perdere assolutamente di vista. Stiamo parlando dell’eccellente, e recentissimo, Apple iPhone 13, al momento acquistabile con un esborso finale di 879 euro. Il modello viene commercializzato nella sua variante da 128GB di memoria interna, ad una cifra di tutto rispetto, se considerate che altrove è acquistabile a più di 1000 euro.

Dall’altro lato della medaglia troviamo la disponibilità di un prodotto decisamente economico, ecco arrivare il Galaxy A12, disponibile a soli 179 euro, con alle spalle una scheda tecnica mediocre, ma comunque in linea con le aspettative. I dettagli del volantino corrente sono raccolti direttamente al seguente link, dove sarà possibile trovare un numero elevato di sconti e di prezzi molto bassi.