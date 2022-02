Uno dei servizi più usati in tutto il mondo è senza alcun dubbio Amazon Prime, l’offerta che Amazon mette al servizio dei propri clienti e che permette di godere di trasporti della merce comprata in appena un giorno e che consente anche di fruire di streaming di serie TV convenzionate Prime Video e anche di contenuti in diretta come la Champions League, entrata nel team Prime da quest’anno.

Il costo di Amazon Prime è da sempre rimasto invariato a 12,99 dollari per il mercato americano, costo che però a quanto pare si accinge a cambiare, ovviamente al rialzo, scopriamo i dettagli.

Un incremento legato ai salari e ai costi di spedizione

A partire dal prossimo 18 Febbraio per i nuovi clienti Amazon Prime, il costo del servizio sarà di 14,99 dollari, dunque un incremento di 2 dollari, mentre per chi è già cliente il cambiamento entrerà in vigore a partire dal 25 Marzo, in occasione ovviamente del primo rinnovo dell’offerta.

Amazon ha giustificato l’aumento di prezzo sottolineando come gravino molto sull’azienda i costi di produzione dei vari servizi offerti che sono molteplici, come ad esempio i contenuti Amazon Originals, basti pensare alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che costerà ad Amazon ben 450 milioni di dollari, a cui si sommano i salari e i costi di trasporto.

Per quanto riguarda l’Italia invece, al momento dovrebbe restare tutto sostanzialmente invariato, il costo dovrebbe restare infatti ancorato ai canonici 36 euro l’anno che già conosciamo, non ci è dato sapere se le cose cambieranno in futuro.