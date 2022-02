Un fatto davvero assurdo quello che è successo qualche giorno fa in Inghilterra. Una donna di 32 anni, cioè Khaoula Lafthaily, aveva acquistato online uno degli ultimi smartphone del colosso americano Apple. In particolare si trattava di un iPhone 13 Pro Max, un dispositivo piuttosto costoso e che la donna aveva deciso di pagare a rare tramite un piano di acquisto a rate con l’operatore Sky Mobile. Tuttavia, all’interno del pacco è stata trovata una confezione di sapone per le mani dal costo di appena 2 euro.

Una donna acquista online un iPhone 13 Pro Max ma riceve una confezione di sapone per le mani

Acquistando online si possono purtroppo correre dei rischi. Ed infatti, come già accennato, in questi giorni la malcapitata è stata una donna inglese. Quest’ultima aveva infatti acquistato a rate un iPhone 13 Pro Max tramite l’operatore Sky Mobile.

Quando le è stato consegnato il pacco tanto atteso, la donna si è ritrovata di fronte una confezione di sapone per le mani. Il fatto strano è che il pacco sarebbe dovuto essere consegnato il giorno dopo l’ordine effettuato dal corriere DPD.

Tuttavia, la donna era stata contatta dal corriere per riprogrammare la consegna in quanto era rimasto bloccato nel traffico. Successivamente, la consegna non è stata portata a termine, dato che non era stato trovato nessuno in casa.

A detta della donna, però, si trattava di una bugia in quanto aveva visto il corriere scattare una foto della casa e poi lo aveva visto andare via. Soltanto il terzo giorno è stato consegnato il pacco alla malcapitata che conteneva, come già detto, una confezione di sapone. Ora la donna ha chiesto a Sky Mobile di aprire subito delle indagini per capire cosa sia effettivamente successo.

Purtroppo sono fatti che capitano piuttosto spesso quando si acquista online tramite spedizione. Qualche tempo fa, un cliente di Amazon aveva ordinato uno smartphone e anche lui aveva trovato all’interno del pacco una saponetta.