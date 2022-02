WindTre lavora ancora con grande dedizione sul fronte commerciale al fine di garantire a tutti i suoi clienti le migliori tariffe sul fronte della telefonia mobile. Il provider arancione accetta la sfida di Iliad anche in questo mese di Febbraio e propone a tutti gli abbonati una promozione in alternativa alla Giga 120. Gli utenti in tal senso potranno scegliere i vantaggi della WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

La WindTre Star+ rappresenta una ricaricabile molto conveniente che unisce un ticket con soglie illimitate a prezzi da vero ribasso.

In particolare, i clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque oltre ad un bonus di 100 Giga per navigare in internet, anche con le reti 4G. Il prezzo previsto per tutti gli abbonati è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di sottoscrivere questa vantaggiosa opzione dovranno soltanto rispettare una serie di condizioni. Come prima istanza, tutti coloro che sono interessati dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Al tempo stesso, sempre gli abbonati che desiderano attivare questa tariffa di WindTre dovranno impegnarsi nel richiedere la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad può portare ad un’attesa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Ancora, gli abbonati di WindTre che desiderano sottoscrivere la ricaricabile dovranno rivolgersi necessariamente presso uno store ufficiale del provider presente su tutto il territorio nazionale.