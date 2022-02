In ordine numerico, gli utenti di WhatsApp che non hanno una foto profilo inserita sull’account rappresenta davvero una piccolissima minoranza. La quasi totalità degli iscritti alla piattaforma di messaggistica istantanea tende ad applicare al proprio profilo un’immagine di riconoscimento, in linea con una tendenza familiare ai principali social network.

Alla foto profilo di WhatsApp però bisogna prestare attenzione. I rischi e le possibili truffe della chat non derivano, infatti, soltanto dall’invio e della ricezione dei messaggi.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

Tanti malintenzionati della rete hanno escogitato una serie di inganni, legati proprio al furto delle immagini profilo su WhatsApp.

Le norme di WhatsApp garantiscono ampio margine di manovra a tutti i cybercriminali della rete. In controtendenza rispetto a tutte le altre piattaforme di messaggistica o social network come Instagram, gli iscritti di WhatsApp non soltanto possono visualizzare a schermo intero foto profili di utenti anche sconosciuti, ma da queste possono far partire una serie di screenshot.

Proprio attraverso gli screenshot, i malintenzionati riescono ad ottenere immagini di sconosciuti attraverso cui dar vita a temutissimi furti d’identità. Sempre da queste dinamiche, inoltre, nascono le migliaia di profili fake che invadono la rete da mesi a questa parte.

Un’alternativa drastica per evitare ogni genere di problema su WhatsApp in tal senso è la cancellazione dell’immagine di copertina. Al tempo stesso però gli iscritti della chat possono provvedere anche ad una modifica delle norme per la privacy. Attraverso il menù Impostazioni, è anche possibile ad esempio limitare la visione dell’immagine profilo ai soli contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone.