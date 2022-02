Unieuro è folle: ancora smartphone gratis, ecco come averli secondo il messaggio

Unieuro è in grado di offrire in questo momento i veri soldi per quanto concerne l’elettronica e affini. Secondo quanto riportato le persone stanno impazzendo all’interno degli Store, dove riescono a portare a casa grandi affari.

Allo stesso tempo qualcuno avrebbe riferito di aver ricevuto un messaggio da parte del colosso che parlerebbe di un modo per ottenere uno dei suoi smartphone gratis. Chiaramente non è assolutamente possibile una fattispecie del genere, per cui si tratta di una truffa. L’obiettivo è solo quello di farvi cliccare sul link all’interno del messaggio che vi reindirizzerà ad un finto sito Unieuro.

Unieuro: ecco la descrizione reale sul sito ufficiale vero che lo differenzia dal sito fake in grado di tuffarvi

Questa descrizione, scorrendo in basso sul sito ufficiale di Unieuro, sarà in grado di fugare tutti i vostri dubbi:

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”