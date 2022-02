Gli sconti fissi lanciati da Trony sono perfetti per tutti gli utenti che vogliono davvero pagare pochissimo i prodotti maggiormente desiderati, senza essere costretti a virare verso soluzioni predefinite e determinate a priori. Gli sconti sono a disposizione di ognuno di noi, senza differenze o limitazioni particolari.

Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni singolo negozio in Italia, indistintamente dal socio o dalla regione di appartenenza. Coloro che acquisteranno, potranno fare affidamento su un prodotto garantito con garanzia della durata complessiva di 2 anni, e sopratutto disponibile nella versione no brand.

Trony: questi nuovi sconti sono da pazzi

Sconti pazzi vi attendono nei vari punti vendita Trony, in questi giorni è difatti presente la possibilità di ricevere offerte e sconti fissi prestabiliti, al superamento di determinate soglie di spesa. Gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile, non devono fare altro che recarsi personalmente in negozio, e scegliere i prodotti desiderati.

Nel momento in cui avranno terminato la cernita, andando in cassa riceveranno uno sconto fisso proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta. I tagli da superare sono di 4600, 2400, 1200, 600 e 300 euro, in cambio Trony promette uno sconto di 550, 250, 100, 60 e 30 euro. La riduzione, come già vi avevamo raccontato in passato, sarà immediata, non si tratta infatti di sconti postumi o di rimborsi ricevuti sul conto corrente bancario. Per conoscere da vicino l’eccellente volantino di Trony, raccomandiamo la visione delle seguenti pagine.