Steam sta finalmente aggiornando il suo client per visualizzare lo spazio su disco richiesto per ogni gioco. Questo può essere un punto di svolta per coloro che stanno esaurendo lo spazio di archiviazione. La nuova funzionalità è stata rilasciata come parte di un aggiornamento beta, quindi non preoccuparti se non la vedi nel tuo client Steam.

Potrebbero essere necessarie alcune settimane per far diventare la nuova versione di Steam pubblica. Quando arriverà, tuttavia, tutti gli utenti potranno visualizzare le dimensioni esatte di ogni gioco prima di tentare di scaricarlo.

Steam: l’aggiornamento sta per arrivare

Nella pagina della libreria del gioco scelto, la colonna “Spazio richiesto” si troverà direttamente accanto al pulsante di installazione. L’aggiunta di quest’area, secondo gli screenshot pubblicati da The Verge, va a discapito della funzione “Last Played”. Non è chiaro se al momento sia stato riposizionato o eliminato del tutto, ma il changelog della beta non menziona la sua rimozione, quindi molto probabilmente è stato riposizionato.

Ha perfettamente senso che Steam dia un’occhiata più da vicino alla Libreria e provi a ottimizzarlo. Lo Steam Deck, la console portatile di Steam, sarà disponibile tra meno di un mese. Lo Steam Deck, che sarà rilasciato il 25 febbraio 2022, è una grande console disponibile in tre configurazioni che differiscono per prezzo e specifiche.

La console è stata creata come parte della collaborazione di Steam con AMD e si ritiene che sia ottimizzata per i giochi portatili. Include un processore AMD Zen 2 e una scheda grafica RDNA 2. Gli utenti potranno acquisire il loro Steam Deck con eMMC o SSD , a seconda della fascia di prezzo.

Finora Steam ha aperto solo prenotazioni per l’unità. A partire dal 25 febbraio, l’azienda inizierà a inviare e-mail ai clienti che si sono registrati per acquistare la console. I clienti avranno quindi 72 ore per completare la transazione. In caso contrario, Steam passerà semplicemente alla persona successiva nell’elenco.