Fritz Box 6850 5G è il primo router all-in-one al mondo per il nuovo standard di comunicazione mobile 5G. Con il supporto per le bande 5G nella gamma inferiore a 6 GHz, nonché LTE Advanced Pro su tutte le attuali bande LTE, gli utenti possono godere di velocità di trasmissione molto elevate e connessioni Internet stabili tramite reti mobili.

Caratteristiche tecniche

Il Fritz Box 6850 5G garantisce larghezze di banda elevate con velocità gigabit e latenze minime, anche dove non sono disponibili DSL o altre connessioni via cavo affidabili. Le potenti funzionalità del router wireless dual-band includono opzioni di connettività flessibili per reti radio e via cavo. Questo è possibile grazie al Mesh Wi-Fi, una rete continua e affidabile che può essere utilizzata in tutta la casa (Wi-Fi 5 dual-band fino a 1266 Mbit/s). Inoltre, le quattro porte LAN gigabit e la porta USB veloce consentono il collegamento di molti dispositivi di rete. Si possono collegare anche dispositivi come dischi rigidi e stampanti sempre accessibili a tutti gli utenti autorizzati. Se necessario, l’autorizzazione può avvenire tramite accesso remoto sicuro.

Naturalmente, la funzione del router AVM 5G include anche quella di un sistema telefonico. Il dispositivo dispone di una base DECT integrata in modo che possano essere collegati fino a sei telefoni DECT cordless. Inoltre, offre anche una connessione per un telefono analogico o un fax.

Lo smart ausilio per la messa a punto del Box 6850 5G aiuta gli utenti a trovare la posizione migliore per il router e l’orientamento ideale per le antenne di comunicazione mobile.

Il Fritz Box 6850 5G può essere utilizzato come smart home center. AVM offre una gamma di prodotti compatibili come: prese smart, lampadine e tutto ciò che comunica con la radio DECT. Inoltre, l’apparecchio supporta anche le funzionalità tipiche di AVM come il controllo parentale, il media server, FRITZ! NAS, accesso ospite WLAN, MyFRITZ! e altro ancora. Il noto accesso remoto è dato anche dalla connessione 5G/LTE.

La ciliegina sulla torta di questo dispositivo ovviamente, è il supporto del 5G con sub-6 GHz. Questo consente larghezze di banda superiori a 2 Gbit/s e basse latenze. Ma sono supportati anche i vecchi standard di radiomobile LTE (4G) con le bande 1, 3, 7, 8, 20, 28 e 32 e UMTS (3G). Per una migliore ricezione, sono previsti due connettori SMA per il collegamento di antenne esterne.

Se è presente una connessione a Internet, l’apparecchio con 4 x 4 MIMO, funzionante con il chipset Qualcomm SD X55, carica una WLAN. Supporta WLAN AC+N dual band con 2,4 e 5 GHz incluso nel mesh. Questo può consente una velocità di trasmissione fino a 1266 Mbps.

Cosa ci è piaciuto

Pensiamo che il punto di forza di questo dispositivo, oltre alla potenza e all’innovazione di cui è dotato, sia la versatilità e le decine di funzioni diverse di cui dispone.

Cosa non ci è piaciuto

Il Fritz Box 6850 5G non è costruito con plastiche di alta qualità e il design non è dei più belli che abbiamo visto.

Prezzo

Il prezzo è alto! Facendo una ricerca sul web lo potete trovare a circa 550 €. Fritz è sinonimo di affidabilità si, ma crediamo che il prezzo sia un po’ alto nonostante tutte le funzioni di cui è dotato.

Conclusioni

Questo dispositivo è rivolto a coloro che usano applicazioni in tempo reale come realtà aumentata e i videogames, nonché per gli utenti che dipendono da una connessione Internet affidabile per lavorare da casa e non.