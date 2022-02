Nelle ultime ore realme ha annunciato l’arrivo ufficiale in Europa del realme 9 Pro e Pro+, con fotocamera Sony IMX766 OIS. Una nuova linea di dispositivi tanto attesa dai consumatori. Il lancio è previsto per il 16 febbraio. La nuova linea presenta caratteristiche premium ma con un prezzo tipico dei dispositivi di fascia media ed è proprio il rapporto qualità/prezzo a fare la differenza.

Questa nuova linea realme 9 Pro+ è in sintonia con la filosofia dell’azienda “Dare to Leap”. Oltre ad essere, come accennato poco fa, il primo smartphone dell’azienda di fascia media dotato di tecnologie premium e innovative come quella inclusa nella fotocamera Sony IMX766 OIS. Realme ha anche organizzato un evento online in occasione della presentazione ufficiale della nuova linea di smartphone 9 Pro. L’evento, che prende il nome di Camera Lab Innovation, avrà luogo nei prossimi giorni, per l’esattezza lunedì 7 febbraio.

Realme ufficializza l’arrivo della nuova serie di smartphone 9 Pro con fotocamera Sony

Speriamo di saperne di più su tutte le specifiche e le caratteristiche del dispositivo grazie all’evento ufficiale. Non ci sono dubbi che la protagonista indiscussa del 9 Pro sia la fotocamera Sony integrata. L’eccellente sistema sensoriale di immagine Sony IMX766, tra i più prestanti presenti sul mercato al momento, ha un ampio spettro che va da 1 a 1,56 pollici e un’elevata area di pixel. Inoltre, l’obiettivo di tipo OIS della fotocamera offre agli utenti una qualità dell’immagine a dir poco straordinaria. Ricordiamo che questa nuova serie realme 9 Pro porterà molteplici novità e nuove esperienze utente tra i dispositivi di fascia media e arriverà prima del previsto.