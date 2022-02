Netflix si prepara ad inaugurare una grande stazione televisiva con una serie di proposte tra contenuti nazionali ed internazionali. Al tempo stesso, proprio in queste settimane la tv streaming darà anche la caccia alla pratica degli account condivisi. Al fine di garantire sempre più utili da reinvestire sulle produzioni originali, la dinamica degli account condivisi potrebbe presto sparire.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

Nelle scorse settimane già molti utenti hanno evidenziato una serie di difficoltà molto rilevanti, specie nelle fasi di login sulla piattaforma. La presenza di questo messaggio, in tal senso, non è certamente passata inosservata: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Questo messaggio è apparso a tutti gli utenti sospetti di aver condiviso in passato il loro account. In associazione al testo di avvertimento, agli utenti di Netflix è stato anche chiesto un doppio codice di conferma. Oltre alla consueta password, infatti, gli abbonati sono stati invitati anche a segnalare una OTP ricevuta per mezzo di una mail o sul numero di telefono associato al profilo. Questo sistema è servito in parte a scovare gli abbonati che hanno diviso il loto ticket tra amici e parenti.

Le norme del servizio streaming hanno confermato come la condivisione dell’account su Netflix sia vietata, se non per i convenienti dello stesso nucleo familiare. Ai trasgressori, a breve, potrebbe anche essere imposto il ban definitivo dal servizio.