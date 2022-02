Dai un’occhiata ai film e ai programmi TV che lasceranno il servizio di streaming questo mese.

Il western di Kevin Costner Balla coi lupi, il film d’azione di James Cameron Terminator 2: Il giorno del giudizio e il dramma romantico Chocolat sono tra i titoli di film e TV che usciranno da Netflix nel febbraio 2022.

Altri film importanti che usciranno dalla piattaforma questo mese includono la storia d’amore Chocolat; il classico cult di fantascienza di Tim Burton Mars Attacks!; Rain Man, diretto da Dustin Hoffman e Tom Cruise; la commedia di Adam McKay Step Brothers, con Will Ferrell e John C. Reilly; la commedia romantica Something Borrowed con Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield e John Krasinski; e il documento del 2011 sul creatore di Elmo Kevin Clash, Being Elmo: A Puppeteer’s Journey.

Poche serie TV lasceranno Netflix a febbraio, con solo la seconda stagione di Border Security: America’s Front Line, che offre uno sguardo dietro le quinte del lavoro degli agenti della dogana e della protezione delle frontiere statunitensi. Scompariranno dalla piattaforma il 28 febbraio.

Nonostante tutti i contenuti siano usciti, Netflix ha annunciato una serie di nuovi film e programmi TV che verranno aggiunti nel corso del mese.

Lista show che saranno aggiunti questo mese

Feb 1

Await Further Instructions

Grown Ups

Feb 8

Polaroid

Feb 9

Hitler – A Career

Feb 15

Studio 54

Feb 16

Drunk Parents

Feb 19

Good Time

Feb 20

Being Elmo: A Puppeteer’s Journey

Feb 25

No Escape

Feb 26

Edge of Seventeen

Feb 28