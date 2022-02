Ogni mese, Netflix lancia così tanti nuovi programmi e film che è quasi impossibile stare al passo con tutti i titoli. Un nuovo spettacolo in lingua straniera che non ha mai avuto molto entusiasmo prima del lancio sta improvvisamente scalando le classifiche.

Chosen ha una trama relativamente familiare se sei un fan della fantascienza. 17 anni fa, una meteora si schiantò sulla cittadina danese di Middelbo. 17 anni dopo, Emma, ​​che ora lavora in un museo costruito sul luogo dell’incidente, scopre qualcosa di incredibile.

Il team creativo dietro lo spettacolo ha precedentemente sviluppato un’altra serie chiamata The Rain per Netflix. È stato anche ambientato in Scandinavia ed è andato in onda per tre stagioni. La prima stagione di Chosen dura solo sei episodi che durano meno di un’ora ciascuno. Quindi, se sei in cerca di contenuti danesi con un’atmosfera simile, potresti dare un’occhiata a The Rain.

Una storia ricca di colpi di scena

Ecco la sinossi di Chosen presa da Netflix:

“Quando Emma scopre accidentalmente che l’intera storia della meteora è una bugia, si rivela una verità pericolosa e improbabile sulla città , qualcosa che è molto più pericoloso e incredibile di quanto avrebbe mai potuto immaginare. È stata una meteora che ha colpito la cittadina 17 anni fa o era qualcosa di molto più potente? Con questa realizzazione appena scoperta, Emma è costretta a rendersi conto che è sola e che gli amici e la società non la salveranno in un momento della vita in cui ha più bisogno di loro.”

Anche Dark è uno degli spettacoli più sottovalutati che Netflix abbia mai prodotto. È anche uno dei più confusi, quindi preparati prima di immergerti in una serie in lingua tedesca. Ci sono solo tre stagioni al momento, e non sappiamo se Netflix abbia voglia di rinnovarla.

Un altro dei programmi di fantascienza piu’ votati su Netflix è Travellers. Si tratta di agenti che tornano indietro nel tempo e si impossessano dei corpi di persone che stanno per morire. Tutto per fermare l’apocalisse in arrivo.