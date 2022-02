Come annunciato anche qualche settimana fa, il lancio globale dell’attesissimo Moto Edge 30 Pro è atteso per il mese appena iniziato. Il dispositivo, vi ricordiamo, che è un rebranding del Moto X30 lanciato in Cina lo scorso mese di dicembre 2021.

Ora il sito 91mobiles ha scovato da fonti interne i rendering ufficiali del Moto Edge 30 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo smartphone.

Moto Edge 30 Pro: ecco i render ufficiali

Il design del nuovo smartphone è identico al Moto Edge X30, il che conferma che si tratta effettivamente di un rebrand. Dovrebbe mantenere specifiche simili al modello cinese. Il Motorola Edge 30 Pro ha un notch posizionato al centro per i selfie, cornici sottili e bordi piatti, il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul dorso destro, mentre il lato sinistro è libero. Sul retro, un modulo rettangolare per alloggiare tre fotocamere, flash LED e un microfono con cancellazione del rumore. Le opzioni di colore sono Blu e Grigio.

Il dispositivo dovrebbe montare uno schermo da 6.7-inch OLED FHD+ con 144Hz refresh rate, risoluzione 2400×1080 pixel, 100% DCI-P3 gamut, HDR10+. Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Disporrà di un sensore di impronte digitali sotto lo schermo.

La fotocamera posteriore sarà composta da un modulo con 50 megapixel, 5 megapixel per la grandangolare e una da 2 megapixel per la Macro. La fotocamera anteriore sarà invece da 60 megapixel. La batteria da 5.000 mAh con 68W fast charge.