L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente pubblicato i risultati finanziari aggiornati al 31 dicembre 2021 e, come abbiamo potuto vedere, ha raggiunto la soglia dei 2.7 milioni di clienti.

Dopo aver raggiunto 200000 nuovi clienti al 30 Settembre 2021, nei mesi successivi ho. Mobile ha continuato a crescere con 65000 clienti in più. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile raggiunge i 2.7 milioni di clienti

Fino a nuova comunicazione, sul sito ufficiale dell’operatore, sono presenti ancora moltissime offerte convenienti, che partono da soli 2.99 euro al mese. Per quanto riguarda le proposte standard con minuti, SMS e un minimo di 50 Giga al mese, l’operatore virtuale espone una suddivisione in tre gruppi. A seconda del relativo target clienti.

Per esempio, i clienti che provengo da Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce ed altri operatori possono attivare le offerte ho 5.99, ho 7.99 e ho 8.99 che prevedono tutte e tre minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e rispettivamente 50 GB, 120 GB e 150 GB di traffico internet al mese alla massima velocità disponibile. Con tutte queste tre offerte tariffarie, il costo di attivazione è gratuito, mentre il prezzo per l’acquisto della nuova SIM è pari a 99 centesimi di euro.

I clienti che attivano un nuovo numero invece, possono attivare ho 6.99 e ho 8.99 che anch’esse comprendono minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e rispettivamente 50 GB e 100 GB di traffico internet al mese alla massima velocità disponibile. Per queste offerte è previsto un costo di attivazione pari a 9 euro, da sommare al prezzo di 99 centesimi di euro per la nuova SIM. Sono disponibili altre offerte per gli utenti che provengono da Vodafone, Tim, Very Mobile e WindTre. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.