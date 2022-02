Le nuove offerte Expert sono assolutamente senza rivali, gli utenti si ritrovano pronti a risparmiare su ogni singolo acquisto, e prodotto, grazie ad una campagna promozionale condita con prezzi sempre più bassi e convenienti, a cui potersi effettivamente appigliare.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, ovvero dal voler offrire prima di tutto la più ampia possibilità di scelta, indistintamente dalla provenienza geografica, come anche sul sito ufficiale (ricordando la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio). In aggiunta, gli utenti potranno pagare in comode rate fisse mensili, solo al superamento dei 199 euro di spesa, tramite il proprio conto corrente bancario.

Expert: le offerte con i prezzi più bassi

Le offerte del volantino cercano di soddisfare il maggior numero di utenti possibili, infatti risulta possibile pensare di acquistare anche un top di gamma, senza dover spendere cifre troppo elevate. I due modelli di spicco della campagna sono sicuramente Apple iPhone 13, l’ultimo smartphone della serie iPhone di recente commercializzazione, ed acquistabile a 939 euro, per scendere poi verso Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale si aggira attorno a soli 549 euro.

Per gli utenti che invece vorranno cercare di risparmiare al massimo, ecco arrivare soluzioni decisamente più economiche, come Oppo Find x3 Lite, passando anche per il Realme GT Master Edition con una maggior attenzione al design, oppure Wiko Y62, Oppo A16, Motorola Moto E7 Power e similari. Il volantino può essere sfogliato al seguente link.